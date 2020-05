Covid-19

A China diagnosticou, nas últimas 24 horas, 11 novos casos de covid-19, todos oriundos do exterior, informaram hoje as autoridades.

A Comissão de Saúde da China detalhou que dez dos novos casos, diagnosticados até às 23:59 de domingo (16:59 de domingo em Lisboa), foram detetados na região autónoma da Mongólia Interior, no norte do país, e o outro na província de Sichuan, no sudoeste da China.

As autoridades de saúde chinesas informaram ainda que, nas últimas 24 horas, sete pacientes receberam alta, pelo que o número de pessoas infetadas ativas fixou-se em 83, incluindo sete em estado considerado grave.