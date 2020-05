Actualidade

Os membros do Governo timorense indigitados pelo CNRT, de Xanana Gusmão, apresentaram a demissão do cargo, cumprindo assim as diretrizes do partido, disse hoje um dos titulares.

"Encontrámo-nos com o primeiro-ministro e apresentámos a nossa demissão. A Constituição define que é o Presidente da República, com base numa proposta do primeiro-ministro, que dá posse e exonera membros do Governo", disse à Lusa o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dionísio Babo.

"A instrução dos partidos é que todos os membros deviam apresentar a sua resignação. Agora temos que arrumar as coisas de forma digna e também para entregar a pasta e o relatório", referiu.