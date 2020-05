Actualidade

As alterações à lei laboral em Macau entram em vigor na terça-feira, informaram hoje as autoridades, no dia em que foram publicadas no Boletim Oficial.

As principais alterações dizem respeito às licenças de maternidade e paternidade, a dias de descanso e à fórmula para cálculo de indemnização ao trabalhador em caso de despedimento.

A partir desta terça-feira, os trabalhadores passam a ter direito a uma licença de paternidade de cinco dias úteis.