Covid-19

As respostas sociais, encerradas devido à pandemia, reabrem hoje no Pico, Faial, Terceira e São Jorge, e na ilha de São Miguel são retomadas as aulas dos 11.º e 12.º anos para alunos inscritos em exames nacionais.

As diferentes ilhas dos Açores têm prazos de retoma de atividades diferentes, sendo que, nesta altura, apenas em São Miguel e no Pico há ainda casos ativos, oito na maior ilha açoriana e um no Pico.

As creches, jardins de infância, centros de atividade ocupacionais, centros de noite e de dia e serviço de amas, do setor social e cooperativo, que estavam encerradas desde março na sequência da pandemia covid-19, reabrem hoje no Pico, Faial, Terceira e São Jorge e em São Miguel e Graciosa está prevista a abertura destas unidades para a próxima semana.