Actualidade

Timor-Leste exportou, nos primeiros quatro meses do ano, cerca de 100 milhões de dólares (cerca de 92 milhões de euros) de petróleo e gás, com uma queda significativa em abril, indicou hoje o Ministério das Finanças.

No mesmo período, e de acordo com dados dos primeiros quatro meses do ano divulgados agora pela Direção Geral de Estatísticas, o país exportou apenas 543 mil dólares (498 mil euros) em café.

Em concreto, o país exportou nos primeiros quatro meses do ano cerca de 273 mil quilogramas de café.