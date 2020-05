Covid-19

Dezenas de milhares de alunos começaram hoje a regressar às aulas presenciais em vários estados da Austrália, país que prevê retomar as atividades económicas a partir de julho, depois do encerramento decretado para travar a covid-19.

No estado de Nova Gales do Sul, o mais populoso da Austrália, onde fica Sydney, bem como nos de Queensland e da Tasmânia, os alunos começaram regressar esta manhã à escola, sob rigorosas medidas de higiene.

No estado de Vitória, cuja capital regional é Melbourne, os alunos só deverão regressar às escolas a partir de terça-feira, de forma faseada, com a totalidade dos estudantes a retomar as aulas em regime presencial até 09 de junho.