Actualidade

Mais de 2.500 famílias em cinco municípios timorenses foram afetadas pelas inundações e cheias que se registaram no final da semana e que causaram danos em casas, edifícios públicos, estradas e pontes, indicou hoje o Governo.

Em concreto, de acordo com o balanço preliminar da Proteção Civil a que a Lusa teve acesso, as cheias afetaram 1.185 famílias no município de Covalima, 725 em Manatuto, 407 em Viqueque, 207 em Manufahi e quatro em Baucau.

"As inundações registadas foram de enormes proporções e imprevisíveis", notou a Proteção Civil timorense, que tem estado a mobilizar meios disponíveis, em cooperação com as autoridades locais, para apoio às familias afetadas.