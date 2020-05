Actualidade

O Presidente da República timorense promulgou hoje a nova orgânica do VIII Governo, que exonera dois ministros e cria dois cargos de vice-primeiro-ministro, mexendo ainda noutras pastas, disse à Lusa fonte da Presidência.

"O Presidente assinou hoje e enviou para publicação [no Jornal da República] a nova orgânica", disse a fonte, explicando que a tomada de posse de novos membros do Governo só deve ocorrer na próxima semana.

A alteração à orgânica do Governo - aprovada em 14 de maio e alterada no passado dia 21 - implica a exoneração de dois ministros, o ministro de Estado na Presidência do Conselho de Ministros, Agio Pereira, e o ministro da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares, Fidelis Magalhães.