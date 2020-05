Actualidade

A Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais (FEVIP) escreveu ao Governo para propor que a reabertura dos cinemas comerciais seja feita no dia 02 de julho, com estreias que captem a atenção do público.

Numa carta assinada pelo diretor-geral da FEVIP, António Paulo Santos, e endereçada ao primeiro-ministro, ao ministro da Economia, à ministra da Cultura e ao Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), a associação realça que "não há neste momento, nem se prevê que venha a haver, qualquer estreia de filmes nas primeiras três semanas de junho e os filmes da quarta semana não estão confirmados".

"É aliás, por isto, que a anunciada proposta de abertura das salas de cinema no próximo dia 01 de junho é para esta indústria uma surpresa e afigura-se absolutamente despropositada e irrealista", acrescenta o documento, que diz que a Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas (APEC) não foi consultada sobre a data de reabertura.