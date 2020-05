Actualidade

O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, defendeu hoje a "imperiosa necessidade" de África quebrar a dependência do exterior, adiantando que a pandemia de covid-19 veio recordar de "forma ensurdecedora" essa urgência.

"A grande questão que esta pandemia da covid-19 nos recorda, com uma voz ensurdecedora, é a necessidade imperiosa de quebrar esta dependência do mundo exterior através do duplo imperativo de vivermos dos nossos recursos e de nos orientarmos rumo à industrialização", disse Moussa Faki Mahamat.

Para o presidente da Comissão da União Africana, num mundo em que o multilateralismo está a ser "gravemente posto à prova", África "deve deixar de esperar pela salvação vinda de outros".