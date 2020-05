Covid-19

A Comissão Europeia anunciou hoje ter dado 'luz verde' a dois regimes de auxílios estatais de Portugal, no valor de 43 milhões de euros, para ajudar empresas dos Açores a salvaguardar empregos em altura de crise devido à covid-19.

Numa informação hoje divulgada, o executivo comunitário anuncia a aprovação de "dois regimes de ajuda portugueses destinados a salvaguardar o emprego nos Açores durante a pandemia do novo coronavírus, com um orçamento total de 43 milhões de euros", por considerar que estes auxílios estatais são "necessários, adequados e proporcionais para mitigar uma perturbação grave na economia".

Segundo Bruxelas, estes dois regimes de ajudas estatais "cumprem as condições estabelecidas" no quadro legal temporário para as ajudas estatais em altura de pandemia, adotado pela Comissão Europeia em meados de março passado.