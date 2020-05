Covid-19

Vários países da Europa, como Espanha, Grécia, Itália e República Checa, voltam hoje a reabrir atividades, ligadas sobretudo ao lazer e ao turismo, embora continuem a impor medidas de segurança como máscaras e distanciamento social.

+++ Espanha +++

Em Espanha, as duas principais cidades - Madrid e Barcelona - voltam a ter parques e esplanadas abertos, depois de 10 semanas sem atividade, enquanto as ilhas e as regiões costeiras do país voltam a receber banhistas para aproveitar o mar e à chegada do tempo quente.