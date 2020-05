Actualidade

A Infraestruturas de Portugal (IP) abriu o concurso público para a reabilitação de 12,5 quilómetros da linha do Douro, entre as estações do Pinhão e Tua, pelo preço base de 4,9 milhões de euros.

A IP disse hoje que se trata de uma "ação de requalificação da infraestrutura de via, desenvolvida no âmbito do plano de manutenção" da empresa, que visa "promover a melhoria dos níveis de segurança, qualidade e disponibilidade da infraestrutura ferroviária e, consequentemente, os níveis de comodidade e serviço para os passageiros".

A empreitada, segundo acrescentou, incidirá num troço com cerca de 12,5 quilómetros, entre os quilómetros 127,059 e 139,500 da linha do Douro, entre as estações do Pinhão, no concelho de Alijó, distrito de Vila Real, e do Tua, em Carrazeda da Ansiães, distrito de Bragança.