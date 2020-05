Covid-19

A restauração e o comércio a retalho perderam 354,4 milhões de euros e 316,3 milhões de euros em abril, face ao valor transacionado com cartão no mesmo mês do ano passado, divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP).

De acordo com o BdP, os setores da restauração e do comércio foram os mais afetados pela redução "sem precedentes" nos pagamentos de abril.

Numa análise detalhada ao setor do comércio a retalho por comparação a abril de 2019, os dados revelam que as compras com cartão subiram 209% na aquisição de eletrodomésticos (mais 44,7 milhões de euros) e 109% no subsetor das frutas e produtos hortícolas (um aumento de 6,6 milhões de euros).