Covid-19

Seis funcionários e três utentes do Centro Bem Estar de Queluz, no concelho de Sintra, testaram positivo à covid-19, mantendo-se o lar a funcionar, mas com visitas suspensas, disse hoje à agência Lusa a diretora da instituição.

Os cerca de 50 funcionários deste lar e dois utentes foram testados na sexta-feira, depois de uma utente ter sido internada com covid-19, segundo explicou à Lusa Fernanda Braz.

Na sequência deste teste, acusaram positivo à covid-19 seis funcionários, que se encontram em casa, e os dois utentes testados, que estão em isolamento.