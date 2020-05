Covid-19

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, renovou hoje o apelo para um cessar-fogo global nos conflitos que ainda prevalecem em África para fazer recuar a pandemia de covid-19.

"Os grupos armados nos Camarões, Sudão e Sul do Sudão responderam ao apelo e declararam um cessar-fogo unilateral. Imploro a outros movimentos armados e governos em África que façam o mesmo", disse António Guterres numa mensagem dirigida ao continente por ocasião do Dia de África, que hoje se assinala.

"Saúdo igualmente o apoio dos países africanos ao meu apelo à paz e ao fim de todas as formas de violência, incluindo contra as mulheres e as raparigas", acrescentou.