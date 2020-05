Covid-19

O deputado do PEV José Luís Ferreira afirmou hoje que o Governo demonstrou abertura para suspender este ano o pagamento por conta do IRC e para criar um fundo de tesouraria destinado às pequenas e micro empresas.

José Luís Ferreira falava aos jornalistas após ter estado reunido com o primeiro-ministro, em São Bento, sobre as futuras propostas do Governo de programa de estabilização económico e social e de Orçamento Suplementar.

No plano político, o deputado do PEV considerou que "ainda é cedo" para definir uma posição sobre esses diplomas do Governo, quando, para mais, durante a reunião de hoje, nenhum documento escrito foi entregue por parte do executivo.