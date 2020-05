Actualidade

A Relação de Lisboa manteve a decisão de absolver do pagamento de 100 mil euros os pais do adolescente que esfaqueou, em 2013, dois colegas e uma funcionária da Escola Stuart Carvalhais, em Massamá, concelho de Sintra.

Segundo o acórdão, assinado pelos juízes desembargadores Arlindo Crua, António Moreira e Carlos Branco, datado de 21 de maio e a que a agência Lusa teve hoje acesso, o Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) julgou "totalmente improcedente" o recurso interposto pela funcionária do estabelecimento de ensino, confirmando a sentença proferida em agosto de 2018 pelo Tribunal Cível de Sintra.

Após a condenação do jovem, em fevereiro de 2014, a dois anos e meio de internamento, em regime fechado, com acompanhamento psicológico e psiquiátrico, a funcionária escolar avançou com uma ação cível contra os pais, mas o tribunal de primeira instância considerou que os factos praticados em 14 de outubro de 2013, a dois meses de o menor completar 16 anos, aconteceram "numa fase em que o controle e vigilância dos pais" já não era permanente.