A União Europeia (UE) continua a trabalhar com vista à celebração da VI Cimeira com a União Africana (UA) este ano, apesar da pandemia da covid-19, indicou à Lusa o gabinete do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

"A parceria com África é uma prioridade para o presidente Michel e nós estamos a trabalhar com vista à organização da cimeira UE-UA este ano", respondeu hoje uma fonte do gabinete do presidente do Conselho à Lusa, quando questionado sobre um possível adiamento da cimeira devido à pandemia da covid-19.

Ainda sem data fixada, a VI cimeira UE-África está apontada para outubro próximo, durante a presidência alemã do Conselho da União Europeia, no segundo semestre do ano, e sob a presidência sul-africana da União Africana, iniciada em fevereiro passado.