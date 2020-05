Covid-19

Catorze crianças estão internadas no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, com covid-19, duas das quais em cuidados intensivos com doenças crónicas graves, disse hoje a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

"O Hospital tem neste momento 14 crianças internadas. Três destas crianças vieram de outra região, do Alentejo, e uma criança é oriunda de um país dos PALOP [Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa]", adiantou Graça Freitas na conferência de imprensa diária de atualização de informação relativa à infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.

Segundo Graça Freitas, das duas crianças que estão na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), uma tem uma doença renal crónica grave e a outra uma doença hematológica grave.