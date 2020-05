Covid-19

O volume de negócios do comércio a retalho no primeiro trimestre deste ano em Macau diminuiu 45,1% em relação ao período homólogo de 2019, decido à pandemia da covi-19, informaram hoje as autoridades.

O valor total nos primeiros três meses de 2020 foi de 11,24 mil milhões de patacas (1,3 mil milhões de euros), segundo a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

No trimestre em análise registaram-se decréscimos nos volumes de negócios de relógios e joalharia (-57,5%), de mercadorias de armazéns e quinquilharias (-56,4%), de vestuário para adultos (-52,9%) e de artigos de couro (-51,0%).