Líbia

Centenas de mercenários russos que combatiam ao lado do marechal Khalifa Haftar foram retirados da frente de Tripoli e encontram-se em Bani Walid, a 170 quilómetros a sudeste da capital líbia, indicou hoje o governo de acordo nacional (GAN).

O marechal Haftar, homem forte do leste líbio, conduz há mais de um ano uma ofensiva visando ocupar Tripoli (oeste), sede do GAN, reconhecido pela ONU. Mas o campo de Haftar sofreu vários reveses nas últimas semanas.

Neste contexto, segundo um comunicado das forças do GAN, "um avião de carga militar do tipo Antonov 32 aterrou em Bani Walid" para ajudar na retirada "dos mercenários (do grupo) Wagner para um destino desconhecido".