Covid-19

Vários jovens açorianos que estudam no continente estão sem conseguir chegar à sua ilha de origem, estando retidos em São Miguel, e queixam-se de serem prejudicados pela "desorganização" e "desnorte" das entidades oficiais.

Em declarações à agência Lusa, Susana Silveira, natural de São Jorge, disse que esteve dois meses fechada num apartamento, desde 12 de março, a "cumprir com as recomendações do Governo dos Açores" para não regressar à região.

Contudo, percebeu que "não iria existir nenhuma solução para estudantes" e optou então por regressar a casa, "predisposta a fazer a quarentena em hotel, conforme o estipulado".