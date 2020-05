Incêndios

As Comunidades Intermunicipais (CIM) Viseu Dão Lafões e da Região de Coimbra lançaram hoje um concurso internacional para aquisição de um sistema de videovigilância florestal, com um valor base superior a três milhões de euros (ME).

"As Comunidades Intermunicipais de Viseu Dão Lafões e da Região de Coimbra lançaram hoje um procedimento de contratação pública internacional para a aquisição de um sistema integrado de videovigilância para a prevenção de incêndios florestais para o território das duas CIM", explica um comunicado de imprensa.

Segundo o documento, "o procedimento tem um valor base de 3.343.000 milhões de euros e visa contribuir para a deteção precoce dos incêndios e para o despacho rápido dos meios de combate", assim como para a "definição de estratégias de combate e de apoio à decisão".