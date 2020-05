Actualidade

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior apelou hoje, em Coimbra, à retoma do ensino presencial e pediu às instituições públicas e privadas para continuarem a acolher os estudantes estagiários e a criar emprego.

No final de uma deslocação à Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra (ESTSC), do Instituto Politécnico, onde assistiu à retoma das atividades letivas presenciais, Manuel Heitor disse aos jornalistas que "não há desculpa para as instituições de ensino superior estarem fechadas".

"O Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) tem sido particularmente ativo a atrair de novo os estudantes, a criar um clima de confiança e, obviamente, foi importante vermos aqui o planeamento que está em curso para as atividades presenciais com estudantes, incluindo a avaliação, ser agora retomada de uma forma ativa e forte em junho e julho", frisou.