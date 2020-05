Covid-19

Mais de 40% das empresas pretendem suspender ou cancelar totalmente todos os investimentos previstos para este ano e 82% prevê recorrer a instrumentos de capitalização devido à crise causada pela covid-19, revela um inquérito divulgado hoje pela CIP.

Este inquérito feito a 1.034 empresas, a maioria das quais micro e pequenas empresas, é o quarto realizado no âmbito do "Projeto Sinais Vitais", desenvolvido pela CIP - Confederação Empresarial de Portugal, em parceria com o Marketing FutureCast Lab do ISCTE.

De acordo com os resultados, apenas 18% das empresas pretendem manter os investimentos previstos para este ano, enquanto 42% têm intenção de suspender ou cancelar totalmente todos os investimentos e 40,3% manter parcialmente o investimento previsto.