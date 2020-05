Actualidade

O Teatro do Noroeste - CDV estreia, na terça-feira, um vídeo com interpretações de textos de Ruben A., por elementos das suas oficinais, gravado durante o confinamento da pandemia de covid-19, para celebrar o centenário do nascimento do escritor.

O trabalho "Comemorativo 100 Anos: Rostos e Páginas de Ruben A.", vai ser exibido às 18:30, e reúne a interpretação das crónicas do escritor sobre a viagem que realizou, num táxi inglês que comprou, entre Londres, no Reino Unido, até à freguesia de Carreço, em Viana do Castelo, onde construiu casa e onde viria a ser sepultado.

"Para nós, é absolutamente extraordinário ver estas pessoas a dizerem Ruben A., autor que toda a gente do meio literário diz não ser fácil de ler", afirmou o diretor artístico da companhia, Ricardo Simões.