O Bloco de Esquerda alertou hoje para a inexistência de um "plano de reconfiguração" do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) e criticou "medidas casuísticas" em relação ao futuro do Hospital dos Covões.

"O BE denuncia este ambiente de navegação à vista (ou não?), em que o ambiente de indefinição oficial e de ausência dum plano de reconfiguração do CHUC tem servido para medidas casuísticas do conselho de administração do CHUC e do seu presidente", afirma em comunicado a Comissão Coordenadora Concelhia do partido.

Essas medidas, "dentro de uma orientação inconfessada", visam "desmantelar o Hospital dos Covões e transformá-lo em qualquer coisa que, tirando eles, ninguém conhece", refere.