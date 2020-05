Actualidade

A Câmara do Porto aprovou hoje uma recomendação onde defende a criação de um grupo de trabalho metropolitano sobre os sem-abrigo e insta o Governo a comparticipar a 65% a construção ou aquisição de habitação para este fim.

De acordo com a síntese da reunião privada do executivo, a proposta de recomendação da maioria Rui Moreira 'Porto, o Nosso Partido' visa um combate eficaz ao fenómeno social das pessoas em situação de sem-abrigo, "sabendo-se hoje que cerca de metade dos sem-abrigo da cidade do Porto são provenientes de concelhos limítrofes".

Segundo aquele documento, é ainda proposto ao Governo que assegure aos municípios o financiamento de 65% para a construção ou aquisição de fogos para habitação das pessoas nesta situação.