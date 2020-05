Actualidade

O município de Montemor-o-Velho anunciou hoje uma intervenção de limpeza e remoção de vegetação e detritos no chamado leito abandonado do Rio Mondego, localizado junto à sede daquele concelho do distrito de Coimbra.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a autarquia explica que a vegetação e detritos ali acumulados "impedem a livre circulação das águas e provocam o assoreamento do leito abandonado", um troço com cerca de seis quilómetros de extensão, entre a localidade de Casal Novo do Rio e a estação de bombagem do Foja - junto à povoação de Ereira - onde este canal se reencontra com o leito principal do Mondego.

A ação de limpeza "visa promover a adaptação às alterações climáticas, bem como a prevenção e gestão de riscos de cheia", e permite que a margem direita do leito abandonado fique "ainda mais acessível, possibilitando a realização de passeios na natureza".