Covid-19

São Tomé e Príncipe registou mais uma morte por covid-19, aumentando para 12 o número de óbitos, e oito nove casos de infeção, que subiram para um total de 299, anunciaram hoje as autoridades são-tomenses.

De acordo com a porta-voz do Ministério da Saúde, Isabel dos Santos, a vítima mortal é um cidadão de 65 anos, que faleceu no domingo no hospital de campanha.

Durante o fim de semana foram realizados 15 testes rápidos no centro hospitalar de São Tomé, dos quais oito tiveram resultado positivo, aumentando para 299 o número de casos acumulados no país.