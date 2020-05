Actualidade

O presidente do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), Fernando Regateiro, realçou hoje a importância do Hospital dos Covões para acolher "funções assistenciais relevantes" e negou o seu alegado esvaziamento.

"Não há qualquer intenção do conselho de administração deixar de o utilizar para nele localizar funções assistenciais relevantes, à luz da resposta global que o CHUC tem o dever de organizar para a procura atualmente registada e que preveja para o futuro", afirma Fernando Regateiro numa nota enviada à agência Lusa.

No documento, o presidente do CHUC reage a um comunicado, no qual o PS de Coimbra apela ao Governo para tomar posição pública sobre o futuro do Hospital Geral fundado por Bissaya Barreto, mais conhecido por Hospital dos Covões, e evitar um "desmantelamento silencioso" pelo qual responsabiliza a equipa de Fernando Regateiro.