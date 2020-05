Covid-19

A Assembleia Legislativa da Bolívia criou uma comissão para investigar a compra a Espanha de ventiladores, um caso sob investigação judicial e que já levou à detenção de cinco pessoas, incluindo um ex-ministro.

A comissão vai investigar "tudo o que for relativo à aquisição de equipamentos para responder à emergência sanitária" causada pela covid-19, de acordo com um relatório do parlamento, divulgado na segunda-feira.

A comissão, formada por três senadores e seis deputados, vai investigar a compra de 170 ventiladores a uma empresa espanhola, por um preço unitário de 27.683 dólares (cerca de 25 mil euros), quando havia uma proposta entre 10.312 e 11.941 dólares (entre 9.500 e 11 mil euros), bem como a aquisição de 500 ventiladores anunciados pelo governo interino boliviano.