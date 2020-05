Actualidade

O baterista Jimmy Cobb, que tocou no icónico disco de jazz "Kind of Blue", de Miles Davis, morreu na segunda-feira aos 91 anos, vítima de cancro do pulmão, disse a mulher.

Cobb era o último dos músicos vivos do sexteto de Davis que gravou o aclamado álbum de jazz, e que incluía também os saxofonistas John Coltrane e Julian "Cannonball" Adderley, além do pianista Bill Evans.

James Wilbur Cobb foi membro da banda de Miles Davis entre 1957 e 1963, tendo tocado em várias gravações do trompetista, incluindo "Porgy and Bess" (1959), "Sketches of Spain" (1960), "Miles Davis in person: Friday Night at the Blackhawk" (1961) e "Miles Davis en el Carnegie Hall" (1962).