Actualidade

O Governo brasileiro oficializou na segunda-feira a nomeação de Tácio Muzzi Carneiro como novo superintendente regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro.

Tácio Muzzi vai substituir no cargo Carlos Henrique Oliveira, afastado no início do mês da Polícia Federal do Rio de Janeiro por Ronaldo Souza, o novo diretor da Polícia Federal do Brasil.

A superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro e a direção nacional do órgão têm estado sob grande polémica após o ex-ministro da Justiça Sergio Moro ter pedido a demissão, no final de abril, e acusado o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, de tentativa de interferência na Polícia Federal, na sequência da demissão do ex-chefe da instituição Maurício Valeixo.