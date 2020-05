Actualidade

A comandante brasileira Carla Monteiro de Castro Araújo vai receber um prémio da ONU pelos serviços prestados na promoção da igualdade de género e proteção das mulheres, anunciou o organismo.

A oficial da Marinha brasileira, ao serviço da Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização na República Centro-Africana (Minusca), é uma das laureadas do prémio Defensoras Militares da Igualdade de Género 2019, atribuído anualmente pela ONU.

Este ano, o prémio é atribuído pela primeira vez a duas pessoas, distinguindo também a major Suman Gawani, do exército Indiano, destacada na Missão das Nações Unidas no Sul do Sudão (Unmiss).