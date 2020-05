Covid-19

O presidente da Assembleia Nacional francesa e o homólogo alemão deverão publicar hoje um apelo conjunto para a reabertura das fronteiras entre países europeus, indica uma declaração obtida pela agência de notícias France-Presse (AFP).

"A França e a Alemanha devem trabalhar em favor do restabelecimento imediato da livre circulação dentro do espaço Schengen, logo que as condições estejam preenchidas", defenderam Richard Ferrand e Wolfgang Schäuble na declaração, citada pela AFP, afirmando que o encerramento já teve "consequências pesadas" para os dois países.

"O encerramento da fronteira franco-alemã já teve consequências pesadas, que vão bem para lá da região fronteiriça e pesam, nomeadamente, na perceção das relações franco-alemãs", referiu o documento, assinado por Richard Ferrand, membro do partido A República em Marcha (LREM), do Presidente francês Emmanuel Macron, e Wolfgang Schäuble, do partido CDU da chanceler Angela Merkel.