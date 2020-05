Actualidade

A organização não-governamental Human Rights Watch (HRW) alertou hoje para o "impacto devastador" na educação das crianças do Burkina Faso dos crescentes ataques armados de grupos islâmicos contra professores, alunos e escolas.

No relatório "A sua guerra contra a educação: Ataques de grupos armados a professores, estudantes e escolas no Burkina Faso", de mais de 100 páginas, a organização não-governamental (ONG) documenta dezenas de ataques relacionados com a educação por grupos islâmicos armados em seis das 13 regiões do país, entre 2017 e 2020.

Os grupos mataram, espancaram, raptaram e ameaçaram professores, intimidaram estudantes, aterrorizaram pais para manter as crianças fora da escola e danificaram, destruíram ou saquearam as escolas.