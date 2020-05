Covid-19

O Conselho de Estado timorense apoiou hoje a extensão, pela segunda vez e por 30 dias, do estado de emergência em Timor-Leste, pedida pelo Governo, em resposta à pandemia da covid-19.

Também os membros do Conselho Superior de Defesa e Segurança (CSDS) deram opinião favorável à extensão do estado de emergência, disseram à Lusa participantes no encontro.

O Presidente de Timor-Leste, Francisco Guterres Lu-Olo, deverá enviar agora para o Parlamento Nacional o pedido de autorização para a renovação do estado de emergência, cujo segundo período termina oficialmente às 23:59 de quarta-feira (15:59 em Lisboa).