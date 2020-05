Óbito/Stanley Ho

O economista e presidente do Instituto dos Estudos Europeus de Macau, José Sales Marques, disse à Lusa que o magnata do jogo Stanley Ho, que morreu hoje, foi "o grande empreendedor" do território.

"Stanley Ho não era 'um', mas 'o' grande empreendedor de Macau", salientou, argumentando que "essa ideia é aquela que melhor consegue materializar", descrever "com sucesso" a figura do multimilionário.

O seu empreendedorismo "foi fundamental para transformar a economia de Macau numa verdadeira indústria" ligada ao jogo e ao turismo, defendeu.