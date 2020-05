Óbito/Stanley Ho

O último governador de Macau, Vasco Rocha Vieira, considerou hoje que o mundo perdeu, com a morte do empresário Stanley Ho, um "amigo de Portugal e dos portugueses".

"Recordo um homem inteligente, versátil, agradável no trato, respeitador das suas posições e das suas competências", disse Rocha Vieira, comentando a morte do magnata, que teve o exclusivo do jogo no território durante 40 anos, um império que nem a liberalização do setor lhe retirou progonismo.

No quadro do contrato, o empresário apoiou vários projetos no período de transição, com destaque para o aeroporto, mas ajudou também várias causas sociais no território e o projeto do Centro Científico e Cultural de Macau, em Lisboa.