Covid-19

Os consumidores alemães recuperaram ligeiramente a confiança em maio, depois do choque causado pela pandemia da covid-19, de acordo com o indicador mensal publicado hoje pela consultora alemã GfK.

As expectativas económicas e de rendimentos, bem como a vontade de fazer compras, cresceram moderadamente, afirma a GfK num comunicado.

Por isso, a consultora prevê para junho um aumento de 4,2 pontos no indicador que mede a confiança do consumidor - feita com base na opinião de quase 2.000 entrevistados - para 18,9 pontos negativos.