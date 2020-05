Covid-19

A cantora timorense Marvi, que venceu a edição do ano passado do The Voice, em Portugal, é uma de mais de 50 artistas que na próxima sexta-feira participa no concerto online One Love Asia, no âmbito da covid-19.

O concerto, organizado pela WebTVAsia e pelo YouTube, pretende segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) em Díli, angariar fundos para os esforços da organização no apoio a crianças vulneráveis durante a pandemia da covid-19 na região.

Durante quatro horas a partir das 20:00 de Hong Kong, o concerto em direto e em streaming envolve mais de meia centena de artistas, individualidades e criadores do YouTube.