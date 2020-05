Covid-19

As audiências da RTP Memória estabilizaram depois do sucesso da estreia das aulas do #EstudoEmCasa, mas pais e diretores dizem que alunos continuam a assistir e apontam curiosidade inicial do público como possível explicação.

As aulas de apoio através da televisão para os alunos do Ensino Básico estrearam em 20 de abril, durante o estado de emergência devido à pandemia de covid-19, e nesse dia a RTP Memória foi "líder de mercado" entre as 09:00 e as 11:20, com 16,3% de 'share' [quota de mercado].

No dia em que arrancou o projeto de ensino à distância, "a RTP Memória foi o canal mais visto junto do 'target' 04-14 anos, registando 42,3 mil espetadores e uma quota de 14,3%", divulgou na altura a estação em comunicado.