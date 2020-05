Covid-19

O potencial da saliva no estudo da covid-19, sobretudo no diagnóstico do novo coronavírus (SARS-CoV-2), está a ser abordado por investigadores da Universidade de Évora, que publicaram este mês um artigo numa revista médica científica.

O artigo, intitulado "Use of Saliva for Diagnosis and Monitoring the SARS-CoV-2: A General Perspective", foi publicado no Journal of Clinical Medicine, revelou hoje a Universidade de Évora (UÉ), em comunicado enviado à agência Lusa.

Uma das coautoras, Elsa Lamy, investigadora do Instituto Mediterrâneo para Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento (MED) da UÉ, explicou que o aparecimento da covid-19, doença causada pelo SARS-CoV-2, lançou novos desafios à comunidade científica.