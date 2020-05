Actualidade

O Bloco de Esquerda (BE) criticou hoje a estratégia da TAP para o Aeroporto do Porto, acusando a companhia aérea nacional de transformar aquela estrutura numa "espécie de apeadeiro ao serviço do Aeroporto de Lisboa".

Em declarações aos jornalistas, no Porto, o deputado do BE José Soeiro defendeu que a estratégia da TAP de "desvalorização completa do Porto" e de concentração da operação na capital "não corresponde ao que devia ser uma política equilibrada de uma empresa" que tem um papel importante para todo o país.

O plano de retoma das operações da transportadora aérea foi conhecido na segunda-feira e prevê 27 voos semanais até ao final de junho e 247 no mês seguinte, sendo a maioria de Lisboa.