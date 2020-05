Actualidade

A líder de Hong Kong disse hoje que a lei de segurança nacional proposta pelo órgão legislativo da China não ameaça os direitos civis na região semiautónoma, apesar de críticos denunciarem perigos para a liberdade de expressão e reunião.

A chefe do Executivo da cidade, Carrie Lam, disse aos jornalistas "não existir a necessidade" de a população de Hong Kong se preocupar com a proposta de lei, que deve ser aprovada na quinta-feira, no encerramento da sessão plenária da Assembleia Popular Nacional.

"Hong Kong provou que defendemos e preservamos esses valores", disse Lam. "Hong Kong precisa dessa legislação para o bem da grande maioria da sua população", apontou.