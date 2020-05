Covid-19

O Fórum Médico de Saúde Pública exortou hoje o ministério da Saúde a compensar os especialistas pelo "trabalho extraordinário" realizado durante a pandemia covid-19 e a avançar com "a imprescindível" reforma da saúde pública.

O apelo surge na sequência de uma reunião online na segunda-feira das organizações que constituem o Fórum Médico de Saúde Pública, em que foi também decidido solicitar uma reunião ao Presidente da República, com "carácter de urgência".

As organizações determinaram igualmente mobilizar todos os especialistas para "agirem judicialmente para repor a legalidade e a justiça relativamente ao pagamento do exercício das funções de autoridade de saúde" e recomendar-lhes que "não aceitem ser nomeados ou renomeados autoridades de saúde, enquanto a legalidade não for reposta".