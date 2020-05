Actualidade

O ritmo de mudança dos consumidores para o mercado livre de eletricidade foi em março "dos mais baixos desde 2012" devido à pandemia, registando-se um aumento líquido de 9,7 mil clientes, ou 2,7%, face mês homólogo.

De acordo com o Boletim do Mercado Liberalizado de Eletricidade publicado hoje pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), o mercado livre (ML) alcançou em março um total acumulado de cerca de 5,3 milhões de clientes, permanecendo no mercado regulado (MR) cerca de um milhão de clientes.

No mês em análise, 19.151 clientes passaram a ser fornecidos por um comercializador do ML (média diária de cerca de 618 clientes), tendo 4.536 transitado do mercado regulado e 14.615 entrado diretamente para as carteiras de comercializadores em regime de mercado.