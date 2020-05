Actualidade

O início do julgamento de 12 pessoas acusadas de estarem envolvidas no furto de 55 armas Glock do armeiro da direção nacional PSP está marcado para 18 de junho, no tribunal judicial de Lisboa.

Segundo o portal Citius, já estão agendadas, para o Campus de Justiça, duas sessões do julgamento, a segunda das quais para o dia 19 de junho.

Neste processo, o Ministério Público acusou 12 pessoas pelo furto das armas da PSP, cujos crimes foram cometidos entre dezembro de 2015 e janeiro de 2017.